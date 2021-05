Dønnum brølte ut i frustrasjon. Ropte «hold kjeft» til Fagermo

VALLE (Aftenposten): Aron Dønnum prøvde og prøvde. Men han klarte ikke å hindre et overraskende hjemmetap.

Aron Dønnum var sentral i mye av det Vålerenga skapte. Likevel ble det en frustrerende kamp mot Kristiansund. Foto: Torstein Bøe, NTB

16. mai 2021 16:51 Sist oppdatert nå nettopp

VÅLERENGA-KRISTIANSUND 1–2

«Aaaaaaah!!!».

Aron Dønnums frustrasjonsbrøl ljomet utover Intility Arena søndag. Han fikk straffe, han headet fra kort hold, han skjøt innenfor feltet.

Men Aron Dønnum fikk ikke målet sitt søndag. Vålerenga tapte 1–2. Der bortekampen mot Brann ble Dønnums festkveld, ble dette 90 minutter med frustrasjon.

– Selv om vi ikke gjør vår beste kamp, synes jeg vi er klart bedre enn Kristiansund. Vi har litt uflaks til tider, sa Dønnum til Aftenposten.

Kristiansund hadde ikke scoret siden i fjor. Ikke i treningskamper, ikke i seriekamper. Men i Oslo ble det to fulltreffere.

Mål fra forsvarsspillerne Snorre Strand Nilsen og Dan Peter Ulvestad sørget for borteseier. Da hjalp det ikke stort for VIF at Vidar Örn Kjartansson reduserte med sitt første mål for sesongen.

«Hold kjeft!»

Kjartanssons mål kom litt sent. Vålerenga hadde flere store sjanser til å komme seg inn i kampen før det. Men det ville seg ikke.

Frustrasjonen i Vålerenga-laget var til å ta å føle på. På et tidspunkt ba Dønnum Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo holde kjeft.

– Det blir ampert i dag. Vi er et godt fotballag. Når vi ikke får det helt til, blir det litt sånn. At vi roper litt på hverandre, det tåler vi, sier Dønnum

Fagermo understreker at han ikke tok seg nær av Dønnums klare beskjed.

Hadde Dønnum scoret på sin straffe, rett etter 0–2-målet, kunne det blitt en helt annen kamp.

– Det er en okei straffe fra meg. Jeg så han (keeper McDermott) var på vei til høyre. Jeg skulle bare sette den til venstre for ham, men så klarte han å henge igjen beinet sitt, sier Dønnum.

Villig til å ta over straffejobben

Dønnum tok over straffejobben fra Kjartansson forrige sesong. Men islendingen tenker ikke på å ta over igjen nå.

– Aron er en god straffskytter Hvis han bommer én til, og vil at jeg skal ta straffene, skal jeg gjøre det. Men jeg tenker ikke på det. Han var uheldig, sier Kjartansson.

Vålerengas målscorer er full av lovord om lagkompisen, som ble den store helten da Vålerenga slo Brann i forrige uke.

– Aron er veldig viktig. Han er en av de beste vingene i ligaen. Så lenge han kommer til sjanser, så er jeg glad, sier Kjartansson.

Kneblet av Kristiansund

Årets 16. mai-kamp ble uten supportere. Men to av norsk fotballs mest høylytte trenere gjorde sitt for å holde lydnivået oppe. Fagermo og Michelsen skrek på spillere, dommere – og hverandre. Midt i første omgang brøt de ut i kjekling ved sidelinjen etter en duell. «Ta på deg brillene», smalt det fra Michelsen i retning Fagermo.

Det var også innbitt ute på kunstgresset. Kristiansund forsvarte seg med intensitet og vilje. Gjestenes granittblokk av en midtbane gjorde det vanskelig for Vålerenga. VIF fant lite rom og få klare målsjanser i første omgang.

Kristiansund skapte trøbbel for Dag-Eilev Fagermos Vålerenga søndag. Foto: Torstein Bøe, NTB

Jo da, Osame Sahraoui skapte av og til problemer. 19-åringens temposkifte, føring av ball og chip til Vidar Örn Kjartansson kunne endt med scoring.

Men det skjedde lite før pause – for lite etter Vålerengas smak.

Og da det først skjedde noe, glimtet Kristiansund til. Plutselig rullet de opp et mønsterangrep ute på venstresiden. Nylig hjemvendte Torgil Gjertsen trillet ballen inn i feltet, der høyreback Snorre Strand Nilsen hadde kommet i spissposisjon. Han kunne enkelt sende Kristiansund i ledelsen.

Det var bortelagets første sjanse i kampen. Og deres første scoring siden desember i fjor, etter null mål i treningskampene og seriestarten.

Høyrebacken Snorre Strand Nilsen scoret Kristiansunds første mål i 2021. Foto: Torstein Bøe, NTB

Straffebom

Tempo og bevegelse.

Det var de to tingene Fredrik Oldrup Jensen ropte om i sekundene før andre omgang startet.

Men selv om Vålerenga kanskje ønsket bedring, fikk de det ikke. Kristiansund ble farligere og spilte seg frem til sjanser.

Så headet Dan Peter Ulvestad inn 0–2-målet på en corner.

Mye av Vålerenga-lagets frustrasjon gikk ut mot dommerteamet. Men de fikk en redningsplanke da de trengte det som mest – rett etter KBKs 0–2-scoring. Dommer Svein Oddvar Moen dømte straffe da Christian Dahle Borchgrevink ble felt.

Men Aron Dønnum lyktes ikke fra straffemerket. McDermott reddet. Og heller ikke på returen traff Dønnum nettmaskene.

Ny Dønnum-bom

Kristiansund var kompakte og solide hele veien. De viste hvorfor de ikke har tapt borte mot VIF siden 2017.

Men de prøvde febrilsk, Vålerenga. Hjemmelagets beste periode i kampen kom nok da de lå under 0–2, da de ikke hadde så mye å tape lenger.

Dønnum kunne gjort opp for straffebommen. Men han headet rett på McDermott da han fikk en kjempemulighet rett foran mål. Driblevingens frustrasjonsbrøl etterpå ble symbolsk for Vålerengas kamp.

– Vi kommer til sjanser og er ikke kyniske nok. Det var kjipt å bomme på straffen, men sånne ting må man dessverre tåle, sier Dønnum.

Da Kjartansson reduserte for Vålerenga, var det for sent. Dermed reiste KBK hjem med poengene.

Vålerengas neste kamp er borte mot Mjødalen neste mandag. Samme dag spiller Kristiansund mot Strømsgodset.