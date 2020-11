Åsane tar opp kampen om byens talenter: – Brann bør juble

Åsane dobler innsatsen og skal kjempe med Brann om byens største fotballtalenter. Det bør Brann være glad for, mener Gorm Natlandsmyr.

– Det vil selvsagt bli en viss konkurranse med Brann, sier utviklingsansvarlig Hiep Tran i Åsane. Til høyre daglig leder Gorm Natlandsmyr. Eirik Brekke

Nå nettopp

– Jeg regner med at Brann jubler for at Åsane tar steg. Alt som bidrar til at det utvikles flere gode fotballspillere, er bra, sier Gorm Natlandsmyr.

I flere år var han mediesjef i Brann. Nå er han daglig leder i Åsane Fotball, en klubb i vekst som kjemper om å komme i opprykkskvalik til Eliteserien.