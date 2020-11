Nedrykkstruede Øygarden ut mot kampendring: – Ikke fair play

NFF gjør unntak fra reglene for å få gjennomført sesongen.

Øygarden kjemper en hard kamp for å overleve i førstedivisjon. De mener flytting av kamper gjør den enda hardere. Bård Bøe

24. nov. 2020 11:53 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag skal etter planen Norges Fotballforbund (NFF) komme med en justert spilleplan for de to avsluttende kampene i årets førstedivisjon, hvor Øygarden kjemper en innbitt kamp for å overleve.

I turneringsbestemmelsene for divisjonen heter det at «Kampene i de to siste serierundene skal spilles samme dag og klokkeslett.»