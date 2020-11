Den bergenske gulltreneren hylles: – En mesterhjerne

Kjetil Knutsen har ledet Bodø/Glimt til klubbens første seriemesterskap, fem serierunder før slutt.

Søndag kveld slo Bodø/Glimt Strømsgodset 2–1. Dermed kan Kjetil Knutsen glise for seriegull. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Strømsgodset – Bodø/Glimt 1–2

Marienlyst stadion: I det dommeren blåste signalet som betydde at Bodø/Glimt hadde vunnet over Strømsgodset, strakk Kjetil Knutsen to knyttede never i været.