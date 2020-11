Hylles som «mesterhjerne» etter seriegullet: – Jeg er stolt og ydmyk

Kjetil Knutsen har ledet Bodø/Glimt til klubbens første seriemesterskap, fem serierunder før slutt.

Søndag kveld tok Bodø/Glimt seriegull. – Det gjør meg stolt og ydmyk, sier Kjetil Knutsen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

22. nov. 2020 21:55 Sist oppdatert nå nettopp

Strømsgodset – Bodø/Glimt 1–2

Marienlyst stadion: I det dommeren blåste signalet som betydde at Bodø/Glimt hadde vunnet over Strømsgodset, strakk Kjetil Knutsen to knyttede never i været.