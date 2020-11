RBK-stjerner isolert: Trener med ball på et møterom

André Hansen og Markus Henriksen sitter i hotellkarantene i Oslo. Treningshverdagen er langt fra optimal.

RBK-keeper André Hansen forbereder seg til Brann-kampen på et hotell i Oslo. Stian Lysberg Solum

18. nov. 2020 18:27 Sist oppdatert 7 minutter siden

For i stedet for å være i Østerrike for å spille Nations League-kamp onsdag kveld, sitter Rosenborg-spillerne André Hansen og Markus Henriksen i karantene på et hotell i Oslo.

Det skjer etter at landslagsspiller Omar Elabdellaoui fikk påvist koronasmitte i forrige uke.