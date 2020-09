Dette bildet viser et Åsane-problem. Snart kan det være løst.

Årets Åsane-drakt er i stiligste laget. Klubben håper det snart endres. I så fall venter en stor gevinst.

28. sep. 2020 17:55 Sist oppdatert nå nettopp

ÅSANE – RAUFOSS 0–1

Åsane har lyktes med en rekke løft som er gjort for å nærme seg norsk toppfotball. Men på et område er det veldig synlig at Åsane fortsatt er en liten fisk i dammen.