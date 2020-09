«Snakk om å svare på tiltale, Berntsen»

KOMMENTAR: For en drøy måned siden skrev jeg at tiden var i ferd med å renne ut for Bjarne Berntsen. Det var den så absolutt ikke.

SR-BANK ARENA: Mandag 17. august lå Viking på kvalifiseringsplassen med sine 13 poeng på 14 kamper. De hadde akkurat spilt uavgjort hjemme mot Stabæk og for tredje gang på rad gitt fra seg en ledelse og det som skulle vært tre tiltrengte poeng.

Internt var skuffelsen, selvransakelsen og frustrasjonen tydelig. De slapp inn altfor enkle mål og klarte ikke å prestere i hele kamper. Viking erkjente at resten av sesongen handlet om å unngå nedrykk.