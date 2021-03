Hødd henter keeper med over 100 kamper i eliteserien

Den kenyanske keeperen Arnold Origi er klar for Hødd.

Arnold Origi vant cupgull med Lillestrøm i 2017. Keeperen sto i mål i finalen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

37-åringen spilte 119 seriekamper for Lillestrøm i eliteserien mellom 2014 og 2017 og var lagets førstekeeper. Han har også to eliteseriekamper for Fredrikstad i 2011. I 2018 spilte han for både Sandnes Ulf og Kongsvinger i 1. divisjon, mens i 2019 og 2020 spilte han for den finske eliteserieklubben HIFK i Helsinki, der han fikk 25 kamper.

Nå er den rutinerte keeperen klar for Hødd i 2. divisjon og skal kjempe om plassen som førstekeeper mot danske Marco Priis Jørgensen.