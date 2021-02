Gareth Bale i storslag da Spurs herjet: – Formen min er på vei tilbake

(Tottenham – Burnley 4–0) Han har vært utskjelt, utfryst, avskrevet. Men mot Burnley så Gareth Bale (31) ut som seg selv igjen.

28. feb. 2021 16:52 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen med det dødelige venstrebeinet noterte seg for både scoring og målgivende i løpet av åpningskvarteret. Men ikke nok med at han bidro med målpoeng: Han var svært aktiv. Driblet, rykket, slo pasninger og smilte.

Det har tidligere denne sesongen vært spekulert i om Bale er ulykkelig i Spurs. Det avfeier 31-åringen i et intervju med BBC-programmet «Match of the Day».

– Jeg har vært lykkelig hele sesongen. I garderoben føler jeg meg komfortabel, og jeg har det gøy. Jeg er glad, og jeg er sikker på at det gjenspeiles på banen.

– Den beste omgangen han har hatt hittil i Tottenham-comebacket, slo TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller fast i pausen.

Da ledet Tottenham allerede 3–0.

Etter pause scoret Bale sitt andre – Tottenhams fjerde – for dagen. Og det var et «typisk» Gareth Bale-mål, à la det vi husker fra 2012/13-sesongen. Han fikk ballen ute til høyre, la ballen til rette, og med venstrebeinet bøyde han ballen i det lengste hjørnet, via stolpen.

– Formen min er på vei tilbake, sier Bale selv til Sky Sports etter kampen.

Drømmestart

Bale står nå med fire mål og tre målgivende pasninger på sine siste 4 kamper, og for første gang siden en kamp mot Villarreal i 2019, har han scoret to mål i én og samme kamp.

For første gang siden 2018 har han scoret i to kamper på rad.

Gareth Bale ga Spurs en drømmestart på kampen etter 68 sekunder. Heung-Min Son slo en smart ball inn i feltet, normalt så organiserte Burnley slo fullstendig sprekker og glapp i markeringen, og Bale kunne enkelt dytte ballen forbi Nick Pope.

Minutter senere kom Bale dypt i banen, fikk ballen – og så etter Harry Kane. Han sendte av gårde en prosjektil mot superspissen som tok ned ballen, løsnet et litt overraskende skudd og jublet for sin 14. scoring denne sesongen etter at ballen hadde gått via James Tarkowski og i mål.

Tarkowski var også nest sist på Spurs 3–0-scoring da klareringsforsøket hans endte opp med å bli en stuss til Lucas Moura. Brassen banket ballen i mål.

«Lykkeligere enn noen gang»

Bale var garantert lysten på hat trick etter sin andre scoring for dagen, men etter 70 minutter ble han byttet ut. Hadde det vært tilskuere på plass, ville nok kantspilleren forlatt gressteppet til stående ovasjoner.

– Det er deilig å følge seg bra når man er på banen. Forhåpentligvis kan vi fortsette, bygge videre på dette og få enda mer selvtillit, sier Bale.

For bare én måned siden fikk waliseren knallhard kritikk etter Tottenhams skuffende 0–1-tap for Brighton. Men José Mourinho uttalte nylig at Bale er «lykkeligere enn noen gang», og søndag var han i fyr og flamme.

SMILET TILBAKE: Gareth Bale, her etter Tottenhams 4–0-scoring. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / X01348

Fra før har Harry Kane og Heung-Min Son blitt hyllet for sine prestasjoner denne sesongen. Ikke så rart: Kane eller Son har vært direkte involvert med enten mål eller målgivende på 33 av dem, melder statistikkleverandøren Opta.

Men om Bale nå kan fortsette som i dag, som Spurs-fansen husker ham fra 2012/13-sesongen, kan det bli veldig morsomt å se på Tottenham de kommende månedene.