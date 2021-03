Investor betaler for at en av landets meste kjente fotballprofiler skal hjelpe Start

Lars Tjærnås har siden i høst hjulpet Start med å gi sin vurdering av spillere.

Lars Tjærnås (t.v) på jobb sammen med Jan Åge Fjørtoft under en tv-sending i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg har gjort noen oppdrag for Kjetil i fjor høst og fram til nå. Inn mot Start har det gått på to ting: Vurdering/second opinion på konkrete spillere og kartlegging av ligaer klubben har definert som interessante å ha oversikt over.

Det skriver Lars Tjærnås i en e-post til Fædrelandsvennen.