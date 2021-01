Start-spiller brøt karanteneplikten før han testet positivt

Flere ganger trente Start-spilleren på styrkerommet sammen med andre lagkamerater, da han egentlig skulle vært i innreisekarantene. Start legger seg flate.

Starts daglige leder Christopher MacConnacher møtte Fædrelandsvennen på Sparebanken Sør Arena tirsdag. Foto: Kristin Ellefsen

Nå nettopp

Start-spilleren ankom Norge lørdag 16. januar. Fem dager seinere var han på styrkerommet på Sparebanken Sør Arena.

Mandag bekreftet Start at en spiller hadde testet positivt på koronaviruset. Nå viser det seg at spilleren har brutt reglene for karantene ved innreise til Norge.