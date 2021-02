Liverpool-legende mener Ødegaard gjorde en stor tabbe

Liverpool-legenden John Barnes (57) er veldig fornøyd med at Martin Ødegaard (22) valgte Arsenal, men han mener nordmannen gjorde en stor tabbe i ung alder.

TABBE: John Barnes mener at Ødegaard sin overgang til Real Madrid var en stor tabbe. Foto: ALBERT GEA / Reuters

5. feb. 2021 11:38 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg håper for hans del at han gjør det veldig bra i Arsenal, sier John Barnes til VG.

Han snakker med VG i forbindelse med lansering av dokumentaren «Liverpool FC: The End of the Storm», som vises eksklusivt på Discovery+. Dokumentaren viser livet på innsiden av Liverpool da de vant sitt første ligagull på 30 år.

Etter et trøblete halvår i Real Madrid, med lite spilletid, gikk Ødegaard på lån til londonklubben Arsenal i januar.

– Han har hatt en litt start-stopp-karriere med alle utlånene, hvor ingen har sett ham siden han var 15–16 år. Nå er han 22 år, og nå vil vi se han for første gang, sier den tidligere Liverpool-spilleren.

Han legger tydeligvis ikke spesielt mye vekt på suksessoppholdet i Real Sociedad i 2019/20-sesongen.

Les også Arteta etter Ødegaard-debuten: – Veldig begavet

Foto: Mike Egerton / Pa Photos

Barnes er derimot nådeløs med Ødegaards klubbvalg i ung alder. Drammen-gutten dro til Real Madrid allerede som 15-åring, tilbake i 2015. Arsenal-lånet ble hans fjerde i rekken av utlån siden han kom til den spanske storklubben.

– Når man er så ung ønsker man å få den riktige utviklingen ved å spille regelmessig på et høyt nivå. Han burde tatt steg for steg, sånn som sønnen til Alfie Haaland har gjort, mener Barnes - og sikter naturligvis til Erling Braut Haaland, som gikk gradene fra Molde til RB Salzburg og videre til Dortmund.

– Jeg mener at han gjorde en stor tabbe ved å dra til Real Madrid i så ung alder, sier Barnes.

Her kan du se klipp fra dokumentaren:

Til tross for fire utlån og en seks år lang karriere ute i Fotball-Europa, er Ødegaard kun 22 år gammel og har fortsatt mange år foran seg som fotballspiller på det øverste nivå.

– Han er fortsatt ung og han har et stort talent, så vi får håpe at det ordner seg for Ødegaard i Arsenal, sier Barnes.

– Måten Arsenal spiller på vil passe ham bra. De liker å spille ut ballen bakfra og involvere de kreative spillerne. Han er i riktig klubb og med den riktige manageren til å utvikle seg.

Les også Arsenal fikk to røde kort og tapte med Ødegaard på benken

Det norske supertalentet skal spille for londonklubben ut sesongen i første omgang. Om han burde signere en permanent kortrakt med klubben, er Barnes i midlertid usikker på.

– Han må første spille seg inn på laget og få en fast plass. Han kan ikke begynne å tenke på hva som skal skje på slutten av sesongen, nå må han bare spille seg inn på laget, sier Barnes.

Siden Ødegaard signerte for Arsenal har londonklubben spilt to kamper. Drammen-gutten har kun fått notert seg med syv minutter spilletid, som han fikk i den førte kampen som var mot Manchester United.

Neste mulighet for den kreative midtbanespilleren å vise seg frem på kommer lørdag når Arsenal skal gjeste Villa Park kl. 13:30. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium.

Jan Åge Fjørtoft reagerer slik på Barnes-uttalelsene: