Landslagsspiller fra Tromsø i nedrykkstrøbbel

Landslagskeeper Guro Pettersen og hennes lagvenninner i Piteå gikk tapende ut av bunnoppgjøret mot Växjö søndag. Nå lukter det nedrykk for Piteå.

Guro Pettersen under trening med Norges kvinnelandslag i fotball på Lillestrøm. Nå lukter det nedrykk i Sverige for den norske landslagskeeperen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nå nettopp

Växjö - Piteå 1–0

Piteå startet sesongen sterkt etter å ha hentet Pettersen fra Vålerenga, og keeperen har fått sin første sjanse på landslaget etter overgangen til Damallsvenskan.

Men lykken har snudd for Piteå, som tok SM-gull i 2018. Med fire runder igjen å spille er laget nede på nedrykksplass etter 0-1-tap for Växjö. De to klubbene bytter plass på tabellbunnen etter resultatet.

Det avgjørende øyeblikket kom etter 12 minutter. Det oppsto en stresset situasjon i Piteå-feltet da flere spillere ropte på hands, og det utnyttet Växjös Ini-Abasi Umotong som satte inn seiersmålet. Pettersen spilte hele kampen.

Piteå er to poeng bak Växjö og står med tre tap og kun én seier på de fem siste.