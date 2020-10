Hareide melder Reginiussen og Henriksen klar til søndagens kamp: – Vil gjerne ha dem på banen

Etter tre landskamper på seks dager bedyrer RBK-trener Åge Hareide at spillerne er klare for Kristiansund søndag.

– Jeg forventer at det blir tøft. Mange lag sliter mot Kristiansund borte. Mye vind, dårlig vær, kunstgress og et lag som kriger for hverandre. Mye dueller, hvis ikke vi tar kampen blir det tøft, sier Markus Henriksen.

Våt i luggen etter den siste treningen før søndagens kamp snakker midtbaneesset med Adresseavisen. Det er bare et par dager siden han ankom Trondheim etter landslagssamlingen i Oslo, hvor Henriksen spilte to av tre kamper. Senest mot Nord-Irland på onsdag.