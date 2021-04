Senket av Lazio - AC Milan lever Champions League-farlig

(Lazio-AC Milan 3–0/Torino-Napoli 0–2) Med fem kamper igjen å spille står Cristiano Ronaldos Juventus og Zlatan Ibrahimovic’ AC Milan i fare for ikke å kvalifisere seg for neste sesongs Champions League.

SPIKEREN: Ciro Immobile kitter inn 3–0 for Lazio tre minutter før slutt på Olympiastadion i Roma. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

26. apr. 2021 22:44 Sist oppdatert 16 minutter siden

Juventus falt til 5. plass i Serie A-tabellen da Napoli slo Torino på bortebane mandag. Dermed befant storklubben fra Torino seg under streken som markerer skillet mellom Champions League og Europa League.

Juventus har spilt like mange kamper (33) og har like poeng (66) som Napoli rett over streken. Juventus spilte uavgjort mot Fiorentina (1–1) på bortebane søndag og skal før fasiten er klar møte Udinese (borte), AC Milan (hjemme), Sassuolo (borte), Inter (hjemme) og Bologna (borte) 23. mai.

Zlatan Ibrahimovic (skadet) og Jens Petter Hauge (på reservebenken) spilte ikke da AC Milan møtte Lazio på bortebane mandag. Dermed slapp den svensknorske duoen å kjenne Roma-lagets sjokkstart på kroppen. Allerede i andre spilleminutt gjorde Joaquín Correa 1–0 for hjemmelaget.

AC Milan slapp imidlertid med skrekken da Correa ved en lynkjapp Lazio-spillevending, etter vedvarende AC Milan-trykk, spilte frem Manuel Lazzari, som pirket ballen inn under armen til Gianluigi Donnarumma - til 2–0.

Trodde egentlig alle, inntil dommer Daniele Orsato oppsøkte VAR på sidelinjen og etter hvert fant ut at Lazzari var i en halv fots offside da han mottok ballen før scoringen.

Mario Mandžukić var nær ved å utligne ett minutt på overtid i første omgang. Men da lagene gikk til pause, sto for øyeblikket Lazio med 61 poeng i tabellen - på sjette- og Europa League-plass. AC Milan hadde da Champion League-streken over seg, og lå på 5. plass. Juventus var nå på oversiden av den, på 4. plass.

Serie A-tabellen - fem kamper gjenstår.

Den tabellsituasjonen ble ytterligere forsterket da Joaquín Correa med høyre fot, fra vrien vinkel og imponerende presisjon, doblet Lazios ledelse 11 minutter ut i andre omgang. Vel å merke etter «VAR-trøbbel» som følge av mistenkt frispark i AC Milans favør før scoringen.

Dommer Daniele Orsato mente det ikke var det, selv om det kunne se slik ut.

Det ville være synd å si at AC Milan, vanligvis veldig gode på fremmed grunn denne sesongen, mistet motet etter det. De presset Lazio langt inn i egen 16-meter, foretok det ene spillerbyttet etter det andre - Jens Petter Hauge ble sittende på sidelinjen - og kom til hvasse avslutninger.

Som Pepe Reina - ofte på aggressivt uredd vis - gjerne avverget på mesterlig måte.

AC Milans fem gjenstående kamper i Serie A: Benevento (hjemme), Juventus (borte), Torino (borte), Cagliari (hjemme) og Atalanta (borte) 23. mai.

10 minutter før slutt spilte Luis Alberto ballen lekkert frem til Ciro Immobile, som minst like lekkert «vippet» ballen med høyre fot i stolpen høyt oppe bak Gianluigi Donnarumma.

Snaut åtte minutter senere gikk imidlertid ballen inn i mål, ekspedert av samme mann. 3–0 er Ciro Immobiles mål nummer 18 for sesongen, hans 153. totalt i Serie A.