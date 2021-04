Åpner opp for tilskuere på Start-kamp lørdag

Start får slippe inn 600 supportere når de spiller årets første treningskamp mot Bryne lørdag.

Henrik Robstad mot Vikings prøvespiller Joacim Holtan i treningskamp i fjor. Nå møtes de igjen, denne gang med Holtan som Bryne-spiller. Foto: Marie von Krogh, Aftenbladet

Nå nettopp

«Ikke nok med at vi endelig får spille kamper igjen, vi får også ha 600 tilskuerepå tribunene», skriver Start på sin hjemmeside.

Tidligere denne uken ble det klart at norske toppklubber igjen kan spille treningskamper, for å forberede seg til seriestart i mai. Lørdag klokken 14.00 kommer divisjonskollega Bryne til Kristiansand, i det som blir Starts første treningskamp for året.

Kommer det 600 tilskuere vil de bli organisert i tre kohorter.

Klubben varsler også at det ikke er mulig å kjøpe billetter til kampen, men at sesongkortholdere og sponsorer prioriteres.

Kampen vises på fvn.no.

Vi sender også Jerv-Sandnes Ulf klokken 17.00, også i den kampen er det åpnet opp for 600 tilskuere.