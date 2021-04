RBK-sjefen krystallklar: - Som å pisse i buksa

Ivar Koteng er sterkt kritisk til en ny europeisk superliga.

Rister på hodet: RBK-sjef Ivar Koteng. Foto: Christine Schefte

18 minutter siden

- Fotballinteressen min har blitt svekket siden i går. Slik er det for alle jeg har snakket med. Idretten er bygget opp rundt prinsippet om fair play. Ideen om superliga er i stedet at noen få tror de har bidratt så mye til fotballen at de kan adle seg selv, sier RBKs styreleder til Adresseavisen.