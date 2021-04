RBK-sjefene med felles front: – Det er helt forkastelig. Noe av det verste jeg har hørt noen gang

Åge Hareide og Ivar Koteng er sterkt kritiske til en ny europeisk superliga.

– De som kommer med dette, kan ikke forstå fotballens verdi, sier Åge Hareide. Styreleder Ivar Koteng er på linje med sin hovedtrener. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

– Av alle mulige rare forslag man har kommet med, så er dette noe av det verste jeg har hørt noen gang, sier RBK-trener Åge Hareide.

– Fotballinteressen min er blitt svekket siden i går. Slik er det for alle jeg har snakket med. Idretten er bygget opp rundt prinsippet om fair play. Ideen om superliga er i stedet at noen få tror de har bidratt så mye til fotballen at de kan adle seg selv, sier RBKs styreleder til Adresseavisen.