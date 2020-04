Moldes midtbanespiller Fredrik Sjølstad slet med en ankelskade og gjorde et inngrep etter at gullet var sikret i november. Dermed sto han over de siste seriekampene og var heller ikke med på lagets første treningsleir i Spania i januar.

Denne uka skal han gjennom en ny operasjon. Det bekrefter trener Erling Moe overfor Rbnett.