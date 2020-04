Solskjær om overgangsvinduet: – Kan komme en situasjon som vi kan utnytte

Koronaviruset har satt en stopper for alle de store ligaene som Premier League, og skaper økonomisk trøbbel for fotballklubber verden over.

Solskjær tror det er noe pengesterke Manchester United kan utnytte. Det sier han på spørsmål fra tidligere lagkamerat Gary Neville på en podkast gjort for Sky Sports.

– Hvem vet hvordan overgangsmarkedet kommer til å reagere på dette. Hvem vet hvilke klubber som trenger å selge spillere? Det kan komme en situasjon som man kan utnytte, sier Solskjær.

Stjerneretur

Premier League har blitt utsatt på ubestemt tid, og i tillegg til at Manchester United kan forsterke seg på overgangsvinduet, betyr utsettelsen at flere stjernespillere kan bidra når ligaen eventuelt starter igjen.

– Paul (Pogba) og Marcus (Rashford) har vært ute med skade. De har fått en sjanse til å være med i en større del av sesongen enn de hadde håpet på, sier United-manageren.

Før koronaviruset stoppet Premier League lå Manchester United på 5.-plassen. Det kan gi spill i neste års Champions League dersom byrivalen Manchester Citys utestengelse fra europacuper blir opprettholdt.