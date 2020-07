Handsmål og omdiskutert utvisning: Se all dramatikken fra Vålerenga-AaFK

Aalesund ledet med to mål, men seieren glapp. Se høydepunktene fra kampen her.

Aalesunds Hólmbert Fridjónsson (t.h) jubler for sin 2–0-scoring lørdag. Fredrik Hagen

Nå nettopp

VÅLERENGA-AALESUND 2–2

Aalesund hadde Vålerenga i kne på bortebane lørdag kveld, men hjemmelaget slo tilbake og berget uavgjort i en svært dramatisk kamp i Oslo.

Etter to mål av Fridjónsson, det ene ved hjelp av hånden, scoret Vålerenga to mål på to minutter i andre omgang og hadde tatt over kampen fullstendig. Men Vålerenga fikk en spiller utvist, og AaFK reiser hjem med ett poeng.

I videoen nedenfor kan du se dramatikken fra kampen i Oslo:

FLERE SAKER FRA KAMPEN:

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding