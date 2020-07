RBK-damene ba om hjelp. Da ble Ciljan sendt fra Lerkendal

Rosenborg-profilen tilbake hvor det startet, for å hjelpe klubbens damer.

På Koteng Arena snakket Per Ciljan Skjelbred til Rosenborg-damene, blant annet om hva som kreves for å være rosenborger. Håvard Haugseth Jensen

14. juli 2020 18:01 Sist oppdatert nå nettopp

På grunnvollene til Koteng Arena ble fotballspilleren Per Ciljan Skjelbred på mange måter skapt. Her løp han rundt i time etter time med ball som ung.

Tirsdag var han tilbake, for å gjøre sitt til å løfte frem Rosenborg sitt damelag. Han gledet seg over at man endelig har fått byttet navn og nå satser hardt.

– Jeg synes det er veldig bra. Det skulle vært sånn for lenge siden.

I løpet av en drøy time fortalte han Rosenborg-damene om en innholdsrik fotballkarriere. Alt fra det å slå gjennom som ung, til hva som kreves av en rosenborger og om livet som proff i utlandet.

– Det er veldig gøy å høre hvordan det er å leve et liv som fotballspiller. Han har jo gjort det i veldig mange år nå. Vi er jo på en måte i starten, så det å få litt innblikk i hvordan det er, hvordan det er med treninger og hvordan du må tenke, det synes jeg er veldig gøy å høre, forteller stortalentet Julie Blakstad til Adresseavisen.

Les også RBKs stjerneskudd med to nye mål i historisk seier: – Det har gått over all forventning

Sammen med trenerutvikler i Rosenborg, Tor Asle Kleveland, forlater Per Ciljan Skjelbred Koteng Arena. Håvard Haugseth Jensen

Begynner å føle på presset

Det var etter at Steinar Lein tok kontakt med trenerutvikler i Rosenborg, Tor Asle Kleveland, om hvordan man bygger lag og kultur, det ble foreslått at den hjemvendte profilen skulle komme og ha en liten seanse med laget.

I et rom fylt hovedsakelig av unge spillere, var man lutter øre da 33-åringen, i samtale med Kleveland, fortalte.

Der snakket Lade-gutten om blant annet presset som fulgte med å være både Rosenborg-spiller og presset som fulgte med hans gjennombrudd.

Forventningene om at damene også skal levere, har begynt å vokse frem.

– Du føler litt på det presset, for Rosenborg skal jo være det beste laget. De har vært det på herresiden i mange år og det blir litt mer press sånn sett, forteller midtstopper Emilie Bragstad.

– Vi får bare prøve å tenke på oss selv og ikke altfor mye på det navnet, og hva det gjør med oss.

Les også Med ball i beina for første gang på 13 dager: Disse svarene fikk Ciljan

Skjelbred hadde mange erfaringer å dele med Rosenborg-damene. Håvard Haugseth Jensen

Stortalentet lar seg ikke affektere

18 år gamle Julie Blakstad har tatt klubben med storm etter overgangen fra Fart og har stjålet overskriftene i klubbens to første kamper i Toppserien.

Beskrivelsene har vært mektige i mediene, og omtalen forsterkes i takt med gode prestasjoner.

– Det var et veldig press da jeg var ung. Folk forventet jo, selv om jeg var 17 år, at jeg skulle levere varene på nivået til resten av laget. Så slår jeg jo veldig igjennom. Det ble et veldig mediefokus tidlig og veldig ekstremt, fortalte Skjelbred om sitt gjennombrudd.

Les også RBKs nye stortalent roses av treneren etter det historiske målet

For Blakstads del er det foreløpig bare moro.

– Man legger jo selvfølgelig merke til det og så prøver man jo å ikke tenke så mye over det. Det er jo bare fotball uansett. Det er jo det du driver med hver dag og det er jo ikke noe annerledes om mediene omtaler deg, men man merker jo litt oppmerksomheten. Så er det jo gøy at det blir oppmerksomhet da.

Emilie Bragstad, Julie Blakstad og Kristine Minde tok alle med seg nyttig kunnskap fra Ciljans erfaringer. Håvard Haugseth Jensen

– Ingenting som var en selvfølge

Under Ciljans første periode i Rosenborg, fra 2004 til 2011, ble presset bygget opp internt, så vel som eksternt.

– Vi hadde respekt for motstanderne, men når dommerne blåste så var vi bedre. Vi skulle være best og dominere. Det var å være en rosenborger. Vi hadde en spillestil og skulle dominere kamper.

Han fortalte om hvordan han som 14-åring fikk huden full på sine første Rosenborg-treninger, om han ikke hang med.

– Treningshverdagen var tøffere enn kampen. Det var det som sjokkerte meg mest egentlig. Det var kamp hver dag. Det var full trøkk og det skulle gjøres ordentlig. Alt var nøye til hver minste detalj. Det var ingenting som var en selvfølge.

Les også Hansen ute i seks uker

Ciljan tok seg tid til å prate med trener Steinar Lein (til høyre) og markedssjef for Rosenborg Kvinner, Torgrin Olsen. Håvard Haugseth Jensen

Vil også bidra med treningskultur

Mens Skjelbred var ni år i Tyskland, spilte Kristine Minde to år i Wolfsburg.

Da han fortalte om sin tid i både Hamburg og Hertha, med spisse albuer og en brutal treningshverdag, kjente Minde seg igjen.

På samme måte som Ciljan snakket om å gå inn i Rosenborg og løfte treningskulturen, håper Minde å gjøre det samme og er klar til å gå foran der.

– Jeg håper jeg kan bidra med min erfaring, også på treningene.

Bergenseren har knapt kommet i gang med Rosenborg-karrieren, men lar seg inspirere av at lagvenninnene er veldig glad i å diskutere fotball og at de har noe å melde.

– Det virker som en veldig læringsvillig gjeng og det er kjekt.

Kristine Minde og Kristine Nøstmo trekker på smilebåndet under Ciljans foredrag. Håvard Haugseth Jensen

– Nyt det

Den høyreiste stopperen Bragstad forteller at man fremdeles har områder man må forbedre, men at man har kommet en lang vei bare etter navnebyttet.

– Det er kanskje rammene utenfor det som skjer på fotballbanen man må jobbe med. At det blir enda mer ordentlig rundt laget ellers, selv om det er blitt veldig bra. Jeg føler vi har veldig godt kontroll på det som skjer på banen, så er det alt rundt som kan profesjonaliseres mer.

Avslutningsvis ba Ciljan imidlertid damene om å aldri miste smilet og nyte tiden, selv om kravene blir tøffere.

– Jeg skulle ønske jeg hadde kost meg mer på veien.