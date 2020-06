Liverpool seriemester etter at Manchester City snublet i dramatisk storkamp

Chelsea serverte Liverpool Premier League-tittelen.

Manchester City-manager Pep Guardiola etter at Christian Pulisic sendte Chelsea i ledelsen.

25. juni 2020 23:10 Sist oppdatert nå nettopp

Chelsea – Manchester City 2–1

Regnestykket før kampen var såre enkelt: Manchester City måtte vinne for å holde liv i den teoretiske drømmen om seriegull i Premier League, hvis ikke var Liverpool mester, uten å være i aksjon selv. De la ekstra press på Manchester City da de høvlet over Crystal Palace onsdag.

Sett med Liverpool-øyne fikk oppgjøret mellom Manchester City og Chelsea en drømmestart da Christian Pulisic løp inn 1–0 etter halvtimen.

Men Manchester City ville ikke legge seg på rygg. Kevin De Bruyne vartet opp med et lekkert frispark og utlignet til 1–1 ti minutter ut i andre omgang.

Må stå æresvakt

Så fortsatte dramaet. VAR-bussen oppdaget at Fernandinho stoppet et skudd med hånda i egen 16-meter. Brasilianeren fikk marsjordre. Hans landsmann Willian scoret fra straffemerket. Det var kun ti minutter igjen.

Chelsea holdt unna. Det var tre svært viktige poeng for London-laget. Liverpool er seriemester.

– Jeg har ingen ord. Det er utrolig. Det er mye mer enn jeg trodde var mulig, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp i et videointervju med Sky Sports, vist på TV 2.

– Det er utrolig. Jeg ville ikke se på kamp, men når du ser på, så er du involvert. Det var intenst. Det er en fantastisk milepæl for mine spillere og alle. Det er en glede for meg å trene dem, fortsatte Klopp, mens han tydelig var på gråten.

Spillerne feiret også trofeet:

Tapet til Manchester City betyr at forrige sesongs mester tradisjonen tro er nødt til å stå æresvakt for tittelrivalene i neste uke på Citys hjemmebane.

– Gratulerer til Liverpool for denne fantastiske sesongen. Vi skal fortsatt ha fem eller seks uker igjen å spille, men vi har vunnet mye de siste årene og selvfølgelig vil vi tette gapet til Liverpool, sa Pep Guardiola til BT Sport.

Liverpool har ventet lenge på en Premier League-tittel og har ikke vunnet et ligatrofé på øverste nivå i England siden 1990. Det var før Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Sadio Mané og flere av de andre Liverpool-stjernene ble født.

Sadio Mané visste kanskje hva som skulle skje dagen derpå etter å ha scoret mot Crystal Palace.

Supporterklubben hadde planlagt parade

Pål Christian Møller er formann i Liverpools supporterklubb. Nordmannen var til stede på Anfield da Liverpool sikret tittelen sist, mot QPR i 1990.

– Det var en stor opplevelse, men da vant klubben noe hvert år. Det var ingen storstilt feiring, mimrer Møller.

Dette trofeet er noe helt annet.

– Vi har ventet altfor lenge. Vi har ventet i 30 år, men så ble det tre måneder til på grunn av koronaviruset. Det er først og fremst en lettelse å få den belønningen etter en fantastisk sesong. Det er mange supportere som har gledet seg enormt, og mange har ikke opplevd å vinne Premier League. Selv vi har vunnet mye annet, så er Premier League det som henger høyest av alle, sier Møller.

– Etter fjorårssesongen, hvor vi hadde vår beste sesong totalt, men likevel ikke vant, så tenkte vi at det kom til å bli vanskelig med et så godt City. I stedet har vi ikke bare vunnet, men vunnet med god margin. Det er helt utrolig, fortsetter han.

Jürgen Klopp med keeper Alisson etter onsdagens kamp. Nå kan de juble for seriegull.

Egentlig hadde Liverpools supporterklubb planlagt en storstilt feiring på Sentrum Scene, samt en parade i Oslos gater. Det setter koronarestriksjonene en stopper for.

– Vi hadde tenkt å leie en dobbeltdekkerbuss med en kopi av trofeet, som nå står på spisebordet mitt. I stedet blir det en feiring i eget hjem. Jeg vet også at mange hadde reist for å se de siste kampene, og paraden med én million mennesker i Liverpool. Det er synd, men vi får satse på at vi kan gjøre det neste år, sier Møller.

Kenny Dalglish, som var manager forrige gang Liverpool ble seriemester for 30 år siden, hadde tårer i øynene da han ble intervjuet av BT Sport rett etter at tittelen var i havn.

– De to årene siden Jürgen kom har vært veldig positive. Han har vært fantastisk, og han symboliserer alt Liverpool står for som fotballklubb. De fortjener alt de har fått, og vi har mye mer å se frem til så lenge han er manager, sa Dalglish.

Under press

Det var Manchester City som tok initiativ og satte hjemmelaget under press i innledningen av torsdagens toppkamp. Chelsea lå lavt, og håpet på kontringer.

Og etter halvtimen lønnet taktikken seg. Først åpnet det seg for et innlegg til Ross Barkley, men Ederson sto i veien.

På den påfølgende corneren måtte keeperen i aksjon igjen på Andreas Christensens heading. César Azpilicueta skjøt på returen, men skuddet gikk utenfor.

Så rotet City-forsvaret det til for seg selv. Benjamin Mendy mistet ballen på midtbanen, og Christian Pulisic kunne sette på turboen. Amerikaneren holdt unna og passerte Mendy på nytt, før han bredsidet ballen i det lengste hjørnet. Både Chelsea- og Liverpool-fansen kunne juble.

Christian Pulisic (venstre) scoret Chelseas 1–0-mål mot Manchester City.

Frisparkmål

Riyad Mahrez fikk en ålreit skuddmulighet etter et kort frispark fra Kevin De Bruyne to minutter senere, men det harde skuddet gikk over målet til Kepa.

I andre omgang satt den bedre, da De Bruyne limte et frispark i krysset etter 55 minutter. City var tilbake, og Liverpool-fansen ble brått nervøse.

– Det er vidunderlig, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker om frisparket.

Kevin De Bruyne (midten) ga Manchester City fornyet håp med sin frisparkscoring.

Og scoringen satte fart på kampen igjen. City kontret umiddelbart etter et Chelsea-angrep, og Raheem Sterling var plutselig alene med keeper. Engelskmannen chippet, men ballen gikk i stanga og ut.

Mason Mount fikk en gratissjanse etter en svak pasning fra Ederson etter 62 minutter. Unggutten fosset inn i 16-meteren, men skuddet med venstre smalt på feil side av nettveggen.

Med 20 minutter igjen så det ut til at Pulisic skulle bli tomålsscorer. Amerikaneren brukte farten sin igjen, og rundet til og med Kepa, men avslutningen ble blokkert av Kyle Walker akkurat før den trillet over streken.

Dommer Stuart Attwell sendte Fernandinho av banen.

Rødt kort

Så kokte det i Manchester Citys felt igjen. Tammy Abraham headet mot Ederson, men keeperen reddet. Så jaktet spissen returen, men da kom Fernandinho inn på streken og slo ballen unna med hånda. Spillet ble vinket videre, men VAR kom inn og dømte straffespark og rødt kort.

Straffesparket sendte Willian opp i hjørnet, mens Ederson gikk andre veien. Chelsea var på vei mot tre livsviktige poeng i kampen om Champions League-billett, mens Liverpool-fansen feiret virtuelt.

Det kunne de røde også gjøre etter kampslutt, for nå er tronen deres.

Liverpool-fansen feirer utenfor Anfield.

Det tennes bluss.

Og det feires med kjente og bekjente.