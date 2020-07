Skandalescener i italiensk fotball: Her biter han motstanderen i armen

Lazio rotet bort poeng i gullkampen. På overtid kokte det helt over for spanske Patric (27).

Her biter Patric til. Skjermdump fra Strive

7. juli 2020 22:08 Sist oppdatert 9 minutter siden

Lecce - Lazio 2–1

Tirsdag forsvant trolig hovedstadsklubbens siste håp om seriegull da de gikk på et overraskende tap mot Lecce.

Og som om ikke 1–2-tap mot et bunnlag var nok, så ble det også skandalescener på overtid. Lazios forsvarsspiller Patric satte laget i en enda pinligere situasjonen da han helt tydelig bet Giulio Donati i overarmen.

Det var ingen tvil om det røde kortet, og Patric løp også pliktskyldig av banen da dommer dro opp kortet fra lommen.

De ansvarlige for koronahåndteringen i Serie A var nok heller ikke særlig fornøyde med et klart regelbrudd.

– Minner om Suarez

Det er svært uvanlig med biting i fotball, men Barcelona-stjernen Luis Suárez har gjort det tre ganger. Jermain Defoe har også bitt i en Premier League-kamp. Nå er altså Lazio-spilleren i et noe uønsket og eksklusivt selskap.

– Det der var ikke helt pent. Det minner litt om en viss uruguayaner (Suárez) som har mistet hodet mange ganger tidligere, sier Strive-kommentator Endre Lübeck om episoden.

Nevnte Suárez er blitt utestengt tre ganger for biting. Én gang for Ajax, én i Liverpool-drakt, og kanskje mest kjent da han bet italienske Giorgio Chiellini i VM i 2014.

Luis Suárez bet en italiensk spiller i VM i 2014. Det var tredje gang angrepsstjernen gjorde det. YVES HERMAN / X00380

Lübeck synes biteepisoden, i tillegg til tapet for Lecce, trolig blir en trist konklusjon på det som kunne blitt en helt spesiell sesong for Lazio.

– Det er litt tragisk. De har hatt en så bra sesong, og så kollapser det helt. Dette blir på en måte et bilde på at det har raknet, sier Lübeck.

Patric i aksjon før han fikk det røde kortet. CIRO DE LUCA / X03151

Tøft i gullkampen

Lazios tap betyr at Juventus kan øke forspranget sitt på tabelltoppen til ti poeng med seier i det tradisjonsrike oppgjøret mot Milan senere tirsdag.

Topplaget Lazio tok oppskriftsmessig ledelsen mot Lecce da Felipe Caicedo sendte bortelaget i ledelsen etter bare fem minutter.

Da hadde hjemmelaget allerede fått et mål annullert fordi VAR-bussen så en forseelse før Marco Mancosu satte ballen i nettet.

Men hjemmelaget lot seg ikke knekke. Khouma Babacar utlignet etter halvtimen, og de kunne gått til pause med en ledelse, hadde det ikke vært for at Mancosu blåste et straffespark langt over da han skulle prøve å være kul og trippe seg frem til ballen. Straffesparket var attpåtil fem minutter på overtid i første omgang.

Lazio-stjernen Ciro Immobile fortvilte i det som ble en skuffende kamp. CIRO DE LUCA / X03151

Klatret på tabellen

Men Fabio Lucioni reddet Mancosu da han ga hjemmelaget den forløsende scoringen i snuoperasjonen kun to minutter etter pause.

Lazio klarte ikke komme tilbake, og i stedet gjorde spanske Patric kvelden komplett da han mistet hodet fullstendig.

For Lecce var seieren livsviktig. Med tre poeng klatrer de over streken og til 17.-plass. Genoa under streken på plassen bak er ett poeng bak.