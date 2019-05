Agdestein erstatter Gueye hos AaFK

Torbjørn Agdestein noterte seg for to scoringer i AaFKs cupseier mot Bergsøy tidligere i uken. Det har tydeligvis bidratt til at spissen igjen har fått tillit i startelleveren, etter skadeavbrekk og forrige kamp som innbytter. Han går inn som makker for Hólmbert Fridjónsson på topp, og henviser Pape Habib Gueye til innbytterbenken.

På de fem første kampene i år står Gueye og Fridjonsson med én scoring hver. Agdestein har null, men han står bare med én kamp til nå i sesongen – serieåpningen mot Start. Toppscorer hos AaFK er faktisk Jørgen Hatlehol, med to scoringer. AaFKs åtte scoringer til nå er fordelt på syv forskjellige spillere.