Norges VM-kvinner møter guttelag i oppladningen

MOSS: De norske VM-håpene gjør i disse dager unna de siste forberedelsene på norsk jord, før de torsdag setter seg på flyttet mot Frankrike og verdensmesterskapet i fotball.

Søndag møter de Sør-Afrika i generalprøven. Før den tid skal de onsdag spille to kamper mot lokale guttelag i Moss, hvor de har trent denne uken. Hver kamp vil ha to omganger på 30 minutter.

Landslagssjef Martin Sjögren forteller at guttene vil være 16 og 17 år gamle. Det viktigste med kampene er at så mange som mulig i troppen på 23 spillere skal få kjenne på kampfølelsen før de forlater hjemlandet.

– Selv om vi trener mye 11 mot 11, så er det noe annet med kamp. Da vet du ikke hva som kommer mot deg. Alle skal få mye spilletid, det er derfor vi spiller fire omganger på en halvtime, sier Sjögren.

I treningskampen mot Sør-Afrika på søndag gjelder de vanlige FIFA-reglene, som sier at hvert lag kan gjøre seks bytter.

Har levert en klar bestilling

Landslaget klarer naturlig nok ikke å finne et kvinnelag som kan gi dem motstand i høyt nok tempo.

Han er usikker på hvordan nivået til guttene fra Moss FK og Sprint-Jeløy vil være i forhold til sørafrikanerne, som også er VM-klare. Sjögren har tidligere spilt lignende kamper med klubblag han har trent.

– Det kommer veldig an på hvordan guttene velger å spille. Vi har vært veldig tydelige i bestillingen.

– Hva har du bestilt?

– At de ikke skal slå så mye langt i bakrom. Erfaringen er at det da blir vanskelig. Det blir en bedre test for oss hvis det er et mer spillende lag.

– Vil du drille VM-elleveren i kampen mot Sør-Afrika?

– Det blir generalprøven, og den kommer på et godt tidspunkt før mesterskapet. Det blir mer som en VM-kamp enn hva tilfellet blir onsdag. Vi får se hvordan vi setter opp laget, vi har kommet ganske langt med hvordan starten på mesterskapet vil bli, sier Sjögren.

Han understreker at det er mange kamper i et VM, og det kommer til å bli endringer både i startoppstillingen og hvem som kommer inn underveis i kampene.

– Vi har planer for alt, håper jeg.