Ada Hegerberg skapte historie. Så snakket hun om en berg-og-dal-bane: – Ser bare ut som oppturer fra utsiden

BUDAPEST: Ada Hegerberg gråt av glede. Så «flira» hun. Hun hadde nettopp hatt tidenes dag på fotballbanen. Da var det ikke rart at det ble emosjonelt.

Hat trick i Champions League-finalen. Det første siden kvinneturneringen fikk sitt nåværende navn før 2009/2010-sesongen.

På herresiden må man enda lenger tilbake. Da var det, passende nok, den ungarske legenden Ferenc Puskas som scoret tre i europacupfinalen i 1962.

Og i en fotballkarriere som allerede hadde tre Champions League-titler (to finalemål), var lørdagens prestasjon den største.

– Dette sprengte hele listen. Jeg har hatt veldig mange store øyeblikk, men å score hat trick i finale er unikt for begge kjønn, sa Hegerberg da hun ble spurt av pressen om å rangere sine største øyeblikk.

En berg-og-dal-bane

For det har vært et innholdsrikt år for stjernespissen fra Sunndølsøra. For litt under ett år siden scoret hun ett av de viktige målene da Lyon vant Champions League etter ekstraomganger mot Wolfsburg.

Så ble hun tidens første kvinne til å vinne Gullballen (Ballon d’Or) i desember, før det altså ble nok en Champions League tittel, og finalehattrick, på lørdag.

Etterpå beskrev hun likevel det siste året som en berg-og-dal-bane.

– Det ser bare ut som oppturer fra utsiden. Det skjønner jeg godt. Jeg har vunnet titler og Ballon d’Or. Men bak kulissene er det mye jobb som må gjøres for å nå toppen år etter år.

For selv i seiersrusens time, var 23-åringen klar på hvor krevende det har vært å opprettholde et høyt nivå.

– Jeg har bevist for meg selv at jeg kan opprettholde nivået nå. Jeg har ikke noe mer å bevise overfor andre. Det krever mye mental styrke – det er alltid noen som skal dra deg ned og forventningene legges høyt. Det siste gjør ikke noe for meg personlig, men det krever mye karakter og mental styrke for å holde seg i toppen.

Må jobbe hardt for mer suksess

Etter feiringen ute på banen kunne Hegerberg også røpe at hun fikk en liten runde med influensa mot slutten av sesongen. Mot Barcelona var imidlertid både hun og lagvenninne i storform. Det har imidlertid vært tøft å opprettholde lagets generelt skyhøye nivå.

– Det har vært tøft med tanke på hvor mange kamper vi har spilt, men det har gitt oss spark i rumpa og fått oss til å ta tak i oss selv.

Hun har tror på et Lyons seiersmaskin kan fortsette å fungere også neste sesong, men det vil også koste.

– Vi er vår egen fiende og bestemmer hvor vi legger listen. Vi blir nødt til å jobbe enda hardere enn i år. Jeg mener vi er kapable til å holde det gapet.

Norsk støtte

Prestasjonen i finalen var Hegerberg på sitt beste. Hun rev og slet i Barcelona-forsvaret. De var ikke i nærheten av å henge med henne inne i boksen ved de tre scoringene.

Etter kampslutt kledde hun seg i det norske flagget. Støtten hjemmefra var viktig. På tribunen var både familien, venner og kjæresten Thomas Rogne, som spiller for Lech Poznan.

– Hele familien har vært her. Alle de viktigste folkene i livet, svarte hun på spørsmål fra TV 2.

Også blant Lyon-fansen kunne man skimte det norske flagget.

– Det er viktig for meg. Venninner av meg stilte. Det er et slags ritual vi har.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

– Savner å spille for landet mitt

Men til tross for stor norsk støtte, skal altså ikke verdens beste spiller delta for Norge i Frankrike-VM, som er som hjemmebane å betrakte for Lyon-proffens del.

– Jeg savner å spille for landet mitt, men det er ikke det samme som å spille for forbundet mitt, sa hun på spørsmål fra VG.

Hegerberg har som kjent stått utenfor landslaget etter det mislykkede europamesterskapet i 2017.

Istedenfor skal hun være skribent for det profilerte fotballmagasinet France Football under mesterskapet.

I tillegg skal hun hjem for å ta det med ro. Men også for å bli enda bedre.

– Jeg skal nyte dette så mye som mulig. Jeg klarer det mer og mer for hver gang. Jeg skal suge til meg all motivasjon som kan komme av seg selv i sommer og gleder meg til å trene med mutter'n, fatter'n, Andrine og hele gjengen.