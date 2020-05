KLEPP: Torsdag formiddag fikk Klepp tilsendt protokollen over reglene for smittevern i Toppserien. I løpet av et døgn må samtlige klubber i ligaen melde tilbake om de er i stand til å oppfylle forutsetningene.

11. juli er satt som dato for når Klepp og Toppserien kan starte seriespillet. Klepp-spillerne er fortsatt permitterte, men de kan trolig vende tilbake til full trening og jobb tidlig i juni dersom alt går etter planen.