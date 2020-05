AaFK-spilleren er tilbake for fullt etter ni måneder på sidelinjen: – Hell i uhell

Nigerianeren var egentlig uaktuell til seriestart om Eliteserien hadde startet som vanlig i april. Med en utsettelse på to måneder har derimot Uzochukwu kjøpt seg tid og vil være aktuell for seriestart om han ikke får et tilbakeslag på vegen.

– Selv om at alt som har skjedd i samfunnet på grunn av korona-viruset ikke er bra, så har det for meg, personlig, vært en «blessing in disguise» (engelsk uttrykk, oversatt hell i uhell). Det har vært et pluss for meg og en vinn-vinn-situasjon, sier Uzochukwu.