– Unngår de tap førstkommende onsdag i Kroatia, er det selvsagt mulig på Lerkendal.

Det sier fotballkommentator Roar Stokke om sjansene til Rosenborg. De har kun kroatiske Dinamo Zagreb igjen som siste hinder før de er i gruppespillet i mesterligaen.

I tillegg kan Molde ta seg til gruppespill i europaligaen dersom de slår serbiske Partizan Beograd over to kamper.

– Både Molde og RBK kunne vært mye mer uheldig med trekningene. Nå har de muligheten begge to. Men de må være de beste kollektive utgavene av seg selv, og forsvarsspillet og effektiviteten er to viktige faktorer, sier Stokke og fortsetter:

– Både Rosenborg og Molde møter nå motstand hvor det igjen er umulig å si hva utfallet vil bli. Hvor god er Eliteserien kontra serien i Serbia og Kroatia, to land med sterk fotballkultur og spillere med gode ferdigheter?

Se opp for spanjol

Stokke nevner Dani Olmo som en spiller Rosenborg må se opp for.

– RBK må ikke la det spanske stjerneskuddet få styre og stelle. Han la bak seg et stort U-21 mesterskap i sommer og er ønsket av storklubber. Han er målfarlig og kreativ. De må også stoppe den store, sterke spissen Bruno Petkovic som har åpnet sesongen bra. De er gode offensivt, men sårbare defensivt. Dinamo Zagreb sterke, og prestasjonen mot hardtsatsende Ferencvaros var et skremmeskudd. 4-0 på bortebane, hvor de skaper mange sjanser, vitner om et godt offensivt lag.

Dette sier han om Moldes serbiske motstander.

– Partizan er gode hjemme. Et ballsikkert lag. Zoran Tosic, Asano og Seydouba Soumah er gode individualister, analyserer Stokke.

ANTONIO BRONIC / Reuters / NTB Scanpix

Det defensive må sitte

– Begge lagene må ha stålkontroll på det defensive. Å være gode defensivt er grunnmuren til alle gode lag, uansett idrett. På bortebane bør det være nok defensive fibre i midtbaneleddet til at de kan stenge viktige rom og være kompakte. De blir straffet knallhardt på små feil de gjør. Om sikringen ligger et par meter feil, så vil motstander utnytte det.

Det sier Øyvind Eide, tidligere trener for Stabæk sitt kvinnelag. Han har også den høyeste trenerutdannelse i fotball med UEFA PRO kurs og følger norske lag tett.

Og hva et gruppespill i mesterligaen ville gjort for Rosenborg og norsk fotball?

– Et lag i mesterligaen hadde vært fantastisk! Vi trenger flaggskip igjen som kan dra norsk fotball videre. Da Rosenborg var jevnlig i mesterligaen, løftet hele norsk fotball seg, inkludert landslag. Det trenger vi igjen nå, sier Eide.

Roar Stokke er av samme oppfatning. Molde jakter sitt første gruppespill i europaligaen siden 2016.

– Det er utrolig viktig å få spille gruppespill i Europa for våre beste lag av både sportslige og økonomiske grunner. Kjærkomne millioner i klubbkassen som sikrer den sportslige satsingen og referanser på nivået i andre land, sier Stokke.