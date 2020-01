Sommeren 2018 signerte Bjørdal ei treårskontrakt da han gikk fra Brighton til Zulte Waregem. I sin første sesong starta Bjørdal sju kamper i seriespillet og ti i playoffen. Denne sesongen står han med elleve kamper fra start så langt.

– Det har gått litt opp og ned. Jeg føler at jeg ikke har klart å stabilisere meg enda, for det har vært litt inn og ut av laget. Jeg synes sesongen min til nå har vært helt OK.