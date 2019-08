Tjærnås om Chelseas talentrevolusjon: «Det handler ikke om flaks»

Chelseas første seier i sesongenes Premier League kom etter vesentlige bidrag fra spillere som har tatt mange omveier før de bidrar vest i London. Kanskje har noen omstendigheter ryddet vei for dem, men det er fjernt fra tilfeldig at de lykkes. Vi snakker om et lite omtalt, og trolig undervurdert, del av hvordan de største klubbene tenker spillerutvikling.

Jeg har hatt privilegiet å få innsikt i både Chelsea og Manchester Citys måte å tenke de store tankene: Hvordan gjør vi våre spillere klare til å møte utfordringene verdens tøffeste liga gir dem? De vet bedre enn noen at nåløyet er ufattelig trangt for å få spillere som har gått gradene i klubben inn på førstelaget. Årsaken er enkel.