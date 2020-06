Eliteserien direkte: Kan Vålerenga åpne med seier?

Shala stemples av Halvorsen. Det blir frispark på egen halvdel for VIF.

Ofkir svinger frisparket inn. Utvik stusser, men går langt over.

Näsberg løfter i bakrom hvor Finne er på vei i full fart. Pasningen er dog for lang, og triller helt inn til Nilsson.

Ofkir får et godt innlegg fra Bojang, og kan fyre av men bommer på ballen! Saletros svinger inn igjen, men på bakerste stang klarer ikke Thomassen å styre headingen til en medspiller i boksen.

Saletros forsøker å vri over til Okfir på kanten. Crosseren er langt unna å treffe en medspiller, og triller ut dødlinja til utspill.

Ofkir skrur den inn og over tverrliggeren. Utspill fra mål.

Lagene tar sine første steg ut på en Eliteserie-matte i år! Vi er straks klare for start.

