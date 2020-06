Diskeruds melding skaper sinne i Sverige: – Jeg forsto at det ble feil

Den tidligere Rosenborg- og Stabæk-spilleren har ertet på seg egne supportere.

Mikkel Diskerud beklager en melding han la ut på Twitter. Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

NTB-TT

16. juni 2020 11:46 Sist oppdatert nå nettopp

Mikkel Diskeruds noe upassende Twitter-melding etter at hans nye lag Helsingborg tapte for Varberg førte til nettstorm. Nå ber 29-åringen om unnskyldning.

Det var etter mandagens hjemmekamp og seriepremiere, der Helsingborg tapte 0–3 for Varberg, at nordmannen tok til sosiale medier.

«En positiv ting er at et vestkystlag tok tre poeng. Heia vestkysten», skrev den tidligere IFK Göteborg-spilleren.

Innlegget skapte vrede hos supporterne. Til og med klubbens styreleder, Krister Azelius, reagerte kritisk.

– På klubbens vegne er det helt uakseptabelt. Jeg forstår at fansen blir frustrert, sa han til Fotbollskanalen.

Diskerud fjernet raskt meldingen og legger seg flat.

– Jeg forsto at det ble feil da reaksjonene kom. Alle tap er naturligvis harde for supporterne, og alle er engasjerte i klubben. Det veide tungt, og jeg ber virkelig om unnskyldning til alle i og rundt HIF som har tatt dette ille opp, skriver han til nettstedet Fotboll Skåne.

Midtbanespilleren kom nylig til Helsingborg på lån fra Manchester City. Han venter fortsatt på sin debut for de rødkledde.

– Det er kanskje slik at ingen i kveld ser fram mot å se meg, men jeg tror også at de kanskje tenker annerledes når de få se alle svettedråpene mine og anstrengelsene for laget, skriver han.