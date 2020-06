Et lokalt seniorlag har klaget inn en konkurrerende klubb for trening med kroppskontakt og dermed brudd på smittevernreglene. Etter det Rbnett erfarer er det to herrelag i 4. divisjon i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets som er involvert, mens flere andre klubber også har engasjert seg i saken.

Daglig leder Are Lervik i fotballkretsen bekrefter saken, men vil ikke kommentere hvilke klubber eller hvilket nivå det dreier seg om.