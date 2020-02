– Det er jo elendig timing. Det er nå vi slåss om plassene og jeg følte jeg kunne komme inn og gjøre en forskjell mot Jerv. Så skal vi reise til Marbella nå. Det er det verste tidspunktet, sier Mikael Ugland.

20-åringen skulle egentlig inn i andre omgang mot Jerv. Men under oppvarmingen kjente han det smalt i foten under en retningsforandring. En overtråkk førte til et brudd i foten. Derfor hinket Ugland rundt på krykker mens resten av laget trente mandag ettermiddag.