– Vi har hatt litt rusk med en del småskader. Folk er på vei tilbake, men vi er ikke fulltallige ennå, sier Start-trener Joey Hardarson.

Torsdag trente Start på kunstgresset på Flekkerøy, litt over ett døgn før samme arena er stedet for møtet med Fløy. Dit kommer et Start-lag som er preget av en del skadefravær.