Branns stopperkjempe signerte ny kontrakt. Så ble han sendt vekk.

Midtstopperen Jesper Löfgren (22) fikk knapt spilletid for Brann forrige sesong, og havnet etter hvert på utlån i svenske Mjällby etter sommeren.

Likevel har Brann så stor tro på tometersmannen at de velger forlenge avtalen med spilleren til å gjelde ut 2022-sesongen. Samtidig reiser han tilbake til Sverige på lån.

– Vi har fire midtstoppere. To unge og lovende, og to erfarne. Vi låner nå Jesper tilbake til Mjällby der han vil få verdifull erfaring på øverste nivå i Sverige, og det er noe han også ønsket selv. I samme anledning har vi forlenget kontrakten hans med ytterligere ett år, så nå er han Brann-spiller ut 2022-sesongen, sier sportssjef i Brann, Rune Soltvedt i en kommentar på klubbens hjemmeside.

Svenske Löfgren spilte bare en halvtime i løpet av seriesesongen. Det var da han kom inn for en skadet Vito Wormgoor mot Mjøndalen.

Han er innstilt på å komme tilbake til Bergen og kjempe om en plass på laget når avtalen med Mjällby utløper.

– Jeg er veldig glad for å ha fått forlenget avtalen med Brann. Og så gleder jeg meg til å få spille kommende sesong for Mjällby på øverste nivå i Sverige. Der håper jeg å hjelpe dem til en bra plassering og utvikle meg godt, slik at jeg kommer tilbake til Brann som en bedre spiller, sier Löfgren til brann.no.

Han ble offisielt Brann-spiller 1. januar 2019.