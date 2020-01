«Samhandling», «safezone» og «rosenborg» er blant de lekkede passordene som er knyttet til e-postadresser lekket fra RBK de siste årene.

– Dette var vi ikke klar over, men vi er takknemlige for at vi ble gjort oppmerksom på situasjonen. Datasikkerhet tar vi på alvor, sier Roar Munkvold, leder for økonomi, eiendom og stadion i Rosenborg.