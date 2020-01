RBK-sjefen har mottatt flere trusler: – Om du ikke tåler det må du finne noe annet å gjøre

– Jeg sov godt i jula for å si det sånn. Men det var greit å få et avbrekk, komme hjem, få hvilt ut og få tankene over på andre ting. Det er klart at et år som 2019 gjør noe med deg som menneske. Man må lære fort underveis. Det var et voldsomt press og med det følger et voldsomt stress, sier Eirik Horneland i Adresseavisens podkast Rasmus & Saga.

Rosenborgs 2019-sesong inneholdt det meste. Allerede etter 2–3 seriekamper begynte det å brenne under beina til Eirik Horneland og da RBK tapte mot FK Haugesund på Lerkendal 16. mai var det mange som hadde fått nok.

Men rogalendingen fortsatte å styre RBK-skuta som var nære å kvalifisere seg til gruppespillet i Champions League. Til slutt endte det med gruppespill i Europa League og med hjelp fra FK Haugesund på tampen av sesongen klarte Rosenborg å sikre seg medalje og europaspill i 2020.

– Jeg synes vi sto den godt av med tanke på at vi hadde vanskelige tider, uten tvil, sier Horneland på podkasten.

– Hvordan påvirket det deg? Når det inn til deg?

– Ja, klart når det inn til meg. Jeg må jo svare på spørsmålene. Men jeg leser ikke saker i etterkant om hvordan dere (journalister, journ.anm.) fremstiller og formidler saker. Det er en bevist skjerming mot meg selv, sier han.

Begge sønnene måtte gjennom operasjoner

Også på hjemmebane hadde Eirik Horneland et krevende 2019. Hans yngste sønn Dennis Horneland som er en del av troppen til FK Haugesund fikk avrevet korsbåndet sitt før sesongen startet og er fortsatt ute i noen måneder.

– Dennis måtte gjennom operasjon. Det måtte også min eldste sønn som måtte fjerne en svulst i kneet. Han måtte også gjennom en infeksjonsoperasjon. Sånn sett føler jeg at jeg hadde et veldig dårlig 2019, nå ønsker jeg meg et godt 2020. Både jobbmessig og familiemessig, sier Horneland på podkasten.

Har mottatt trusler

Da Rosenborgs tidligere organisasjonssjef Trond Alstad gjestet podkasten i november fortalte han at han hadde mottatt drapstrusler. I ukens podkast bekreftet Eirik Horneland at også han hadde fått trusler på mail etter spørsmål fra Adresseavisens reporter.

– Ja, klart når de (Trond Alstad, Ivar Koteng og Tove Moe Dyrhaug, journ.anm.) som du (Petter Rasmus, journ.anm.) nevner der har fått tøffe mailer, så er det sikkert jeg som får de aller tøffeste. Ettersom jeg står fremst. Det er en del av denne jobben og en del av bransjen. Det er mange følelser involvert og mange som har en mening. Det må man bare tåle, hvis du ikke gjør det så må du bare finne deg noe annet å gjøre.

– Har det gått så langt at du har vurdert å kontakte noen?

– Nei, langt ifra. Jeg tror jeg er godt oppdratt hjemmefra. Jeg tror jeg har bra tro på meg selv og jeg tror jeg er veldig trygg på meg selv.

– Har du fått drapstrusler?

– Jeg ser jo hva inneholder på mailene er ganske raskt. Jeg leser ikke dypt for å si det slik. Jeg sletter det også går jeg videre, sier Horneland.

– I Trøndelag er det 250.000 rådgivere som vet hvordan det skal gjøres, og de nøler ikke med å si fra om det, sa Alstad i november.

Ønsker å hente hjem to tidligere RBK-helter

Eirik Horneland har ikke lagt skjul på at han ønsker å forsterke stallen med de to tidligere spillerne Per Ciljan Skjelbred og Markus Henriksen. I podkasten innrømmer han at Rosenborg jobber hardt med dette nå.

– Mikke (Sportslig leder Mikael Dorsin, journ.anm.) jobber veldig hardt med Ciljan-saken. Vi ønsker veldig å knytte til oss han, det er overhodet ingen hemmelighet. Får vi til det vil vi bli veldig fornøyde.

– Markus Henriksen da?

– De to er i litt forskjellige faser av livet. Dersom Markus vil til Rosenborg så får vi det til for å si det sånn. Han er en superflott fotballspiller som vi svært gjerne skulle hatt. Men det spørs om timingen er der for ham, han ser nok for seg flere år ute, vil jeg tro.

Det gjenstår tolv dager av det internasjonale overgangsvinduet. Etter dette er det kun noen få ligaer som kan signere spillere. Blant annet norske og russiske klubber. Dersom Henriksen ikke har funnet seg en ny klubb innen den tid, vil RBK har sterke kort på hånda.

– Jeg tror Markus vet veldig godt hvor han har oss. Men en gang han er åpen for å snakke med oss, så er det klart at vi skal gjøre det vi kan for å få det til.