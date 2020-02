Når 2.-divisjonslaget Arendal kommer på besøk til SR-Bank Arena søndag, starter Even Østensen på topp for Viking. 26-åringen flyttes ut på kanten i 2. omgang og får en fin anledning til å vise Bjarne Berntsen & co. at han har en rolle å spille også i 2020.

Aftenbladet sender kampen direkte med sendestart klokken 17.55.