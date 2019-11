Fem snakkiser etter årets siste bortekamp da TIL falt ned på kvalikplassen

ODD - TIL 2-1

1. Nede på kvalik

Ettersom Strømsgodset valset over Brann (6–0), passerte de TIL på målforskjell på tabellen og sendte Gutan ned på kvalikplass. Før siste serierunde er TIL nummer 14 i serien med 29 poeng, kun to poeng foran Mjøndalen på direkte nedrykk. Trolig er kun seier godt nok i siste serierunde for å berge plassen. TIL må uansett ha poeng bare for å unngå kvalik.

Godset (29 poeng) møter Kristiansund borte i siste serierunde, mens Mjøndalen (28 poeng) spiller hjemme mot Vålerenga. Lillestrøm (29 poeng) spiller hjemme mot Sarpsborg 08 (29 poeng) i siste serierunde. Tabelljumbo Ranheim (27 poeng) møter storebror Rosenborg borte i siste serierunde og har også et håp om å berge plassen i siste time.

2. Målforskjellen kan avgjøre

TIL, LSK, Sarpsborg 08 og Godset har alle 29 poeng før siste serierunde! Dermed kan målforskjellen bli meget avgjørende før siste serierunde og der stiller Gutan dårligst av samtlige seks lag i bunnstriden:

Ranheim (-18), MIF (-15), TIL (-19), LSK (-15), Godset (-14), S08 (-10).

3. Andersen på topp

TIL fikk sin redusering i 79. minutt da Onni Valakari brente et straffe. Men Magnus Andersen var lynkjapt fremme på returen og satt inn 2–1 fra kloss hold. Det sørget for at Gutan kunne dra i gang en skikkelig sluttspurt, men det ble bare nesten for Gutan!

Målet gjør at Andersen nå topper poengligaen i TIL! med fire mål og fem målgivende ttroner han øverst på toppen.

4. Espejords gigantsjanse

Etter 38 minutter spill brøt Espejord en Odd-pasning perfekt og fikk drattt seg inn i 16-meteren og avsluttet med Steffen Hagen på slep. Et bra skudd og mesterlig inngripen fra Odd-keeper Sondre Rossbach gjorde at det fortsatt sto 0–0 på tavla. Robert Taylor fikk også meget godt treff i 22. minutt fra lengre ut, og tvang Rossbach ut i full strekk.

Espejord var også svært nære i 89. minutt å utligne til 2–2 med en heading fra kloss hold, men Rossbach var igjen våken.

Birte Ulveseth / SCANPIX

5. Marerittbanen

Før søndagens oppgjør hadde lagene møttes 17 ganger i Skien i en 20-årperiode fra lagene møttes første gang i 1999 og til 2019. Før oppgjøret sto Odd med vanvittige 11–5–1 på de 17 foregående oppgjørene.

Gutans eneste seier kom 13. mai 2007 da Lars Iver Strand scoret kampens eneste mål.

Dette var TILs 12. tap i Skien av 18 mulige.