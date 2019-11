NFF vurderer spesielt grep ved snøkaos: Slik reagerer klubbene

Spenningen er til å ta og føle på. Seks lag er innblandet i nedrykksstriden i Eliteserien. Etter planen skal alle de åtte kampene spilles søndag kveld med kampstart klokken 18.

Men værprognosene kan skape trøbbel i serieavslutningen. Det er meldt til dels kraftige snøbyger både i Trondheim og Tromsø.

– Fair play er det viktigste i denne settingen i og med at det er så mange kamper som betyr noe. Det gjelder både med tanke på nedrykkssituasjonen og kampen om sølv og bronse, sier Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF.

Kan bli holdt igjen

I tillegg til snøværet som er meldt og kan gå utover det som skjer på Lerkendal og Alfheim, så er det utfordringer med kulde på indre deler av Østlandet.

Nå har imidlertid Norges Fotballforbund (NFF) lagt en slagplan for å være mest mulig forberedt på de flere utfall.

Det var Eurosport som omtalte saken først.

Lise Åserud / NTB scanpix

Nils Fisketjønn understreker at det aller viktigste er at alle kamper starter samtidig klokken 18.

– Hvis det skjer noe, at det må børstes snø av linjer eller noe i løpet av 1.-omgang, så blir ikke de andre kampene stoppet av det. Men vi vurderer å sette i gang andreomgangene likt, sier han.

Det betyr at enkelte lag kan bli holdt igjen i garderoben noen minutter lenger enn vanlig, slik at alle starter de siste 45 minuttene på samme tidspunkt.

– Hvor lenge kan dere holde lagene igjen i garderoben før 2.-omgang?

– Vi har ikke definert en makstid. Vi sitter i beredskap og har kontroll og kommunikasjon med delegatene. Det er ingen regler for dette. Det får vi ta når det kommer, sier Fisketjønn.

Rettferdighetsprinsipp

Ranheim møter Rosenborg på Lerkendal søndag kveld. Førstnevnte lag må vinne for å ha mulighet til å spille i det gjeve selskap også i 2020.

Daglig leder Frank Lidahl synes at grepene fra NFF høres fornuftige ut.

– Det er et forsøk på å opprettholde rettferdighetsprinsippet, som naturligvis er svært avgjørende i siste serierunde med tanke på å ikke gi noen lag muligheten til å spille på resultater, sier han.

Espen Bakken / Adresseavisen

Tromsø ligger på kvalifiseringsplassen før siste serierunde. Laget tar imot Stabæk søndag. Daglig leder Kristian Høydal er enig med Lidahl. Høydal opplyser også at de har god beredskap og er godt forberedt.

– For det første må spillerne på banen hos oss spille en god match slik at vi får tre poeng. Så får vi som er rundt arrangementet gjøre det vi kan sånn at kampen kan gå så smertefritt som mulig unna, sier han.

– Vi er vant til å måke snø i Tromsø. Dette er ikke en ny situasjon for oss, legger Høydal til.

Reservearenaer

Rosenborg, som fortsatt kan havne på tredjeplass og dermed få muligheten til å spille i Europa neste sesong, har også tatt grep. Stadionleder Roar Munkvold uttalte til Adresseavisen tidligere denne uken at fjernvarmeanlegget på Heimdal skal få kjørt seg.

– Målet er at det som faller av snø skal tine så kjapt som overhodet mulig. Men gress leder ikke varme, så mye snø kan komme til å pakke seg på gresset. Da har vi to valg. Vi kan enten legge plastduk over matten, eller børste den etter hvert som snøen faller. Vi velger det siste, sa han.

Ned Alley / NTB scanpix

Det betyr i praksis at Rosenborg kjører døgnvakt gjennom hele helgen for å ta unna snø så det ikke bygger seg opp.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn forteller at forbundet har god dialog med klubbene, og delegatene og dommerne er godt informert om situasjonene som kan oppstå.

Det er fortsatt aktuelt å bruke reservearenaer hvis forholdene skulle tilsi det.

– Jeg vil ikke gå ut med hvilke arenaer som er aktuelle til det nå. Endelig beslutning må tas tidlig på søndag, sier Fisketjønn.

Kun Alfheim er aktuell i Tromsø

I Tromsø har de ikke lagt opp til reservearena, ifølge daglig leder Høydal.

– Vi skal spille på Alfheim søndag klokken 18, understreker han.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Frank Lidahl og Ranheim bruker ingen energi på baneforholdene. Han er trygg på at serieavslutningen blir avviklet på en god og rettferdig måte.

– Vi må være forberedt på at det kan bli avbrudd. Men hvis det skulle bli 20 minutters stans i spillet i for eksempel Tromsø, så forventer jeg at man legger opp til et eller annet likhetsprinsipp, sier Lidahl.