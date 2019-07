Debuterte mot farens United-stjerner: – Et stolt øyeblikk for ham, og for meg også

ULLEVAAL: At unge fotballspillere A-lagsdebuterer med foreldre på tribunen, er ingen uvanlig hendelse. Men for Noah Solskjær ble det hele litt annerledes, da han tirsdag kveld fikk sine første minutter på banen for Kristiansund.

For debuten skjedde foran nesten 25.000 mennesker på selveste Ullevaal, mot selveste Manchester United, og med pappa Ole Gunnar Solskjær som hovedperson på motstandernes trenerbenk.

85 minutter ut i treningskampen mellom kristiansunderen Solskjærs verdensstjerner og eliteserielaget Kristiansund, stilte 19-åringen seg opp på sidelinjen – klar til å løpe innpå.

– Det var spesielt for gutten

Selv om pappa Ole Gunnar nok ikke kunne være fornøyd med resultatet, det sto fremdeles 0–0 da, kostet han på seg en bredt smil og småløp bort til sønnen for å gi ham noen siste ord før debuten.

Til TV 2 avslører sønnen hva United-manageren sa.

– Han sa bare lykke til. Det er rart å spille foran så mange når man aldri har gjort det, sier han til TV-kanalen.

På pressekonferansen etter kampen forteller Solskjær senior at sønnens debut var stort også for ham.

– Det var spesielt for gutten. Han har trent med dem en stund. Å få debuten er et stolt øyeblikk for ham, og for meg også, sier United-manageren.

Mens Noah kom seg ut på banen, satt lillebror Elijah sammen med pappa Ole Gunnar på United-benken.

– Det er en mulighet som kommer én gang i livet. Det var stort for ham. Han kan sin fotball og kom med en god analyse etter kampen, sier Solskjær senior og ler.

Noah, som kom til Kristiansund fra Clausenengen i 2017, har trent med seniorene den siste tiden. Tirsdag var det et nytt steg opp. Da sto nemlig spillere som Juan Mata på motsatt halvdel ute på banen, og etter kampen kom Paul Pogba bort til ham.

– Han sa bare lykke til med sesongen og at det var artig å se meg debutere. Det er kjempestort, sier Noah til TV 2.

Tror 16-åring kan bli England-aktuell

Han var ikke den eneste KBK-unggutten som gjorde seg bemerket for franskmannen. 16 år gamle Max Williamsen kom innpå samtidig som Noah, og rakk å få en viktig involvering da han hindret Pogba i en stor målsjanse.

Solskjær mener 16-åringen, som han selv har trent litt, har en lovende fremtid på fotballbanen.

– Han er den neste som kommer opp fra byen vår. Jeg ville ikke blitt overrasket om et lag i England vil tenke på ham som en mulig akademispiller, sier han.

For Kristiansund-spillerne var tirsdagens showkamp et minne for livet, forteller trener Christian Michelsen.

– Guttene i garderoben er stolte. De kan si de har spilt mot Manchester United, sier han.

Spesielt målvaktene, alle tre som ble brukt, fikk vist seg godt frem mot verdensstjernene.

– Jeg er veldig fornøyd, det gikk akkurat etter planen. Jeg er stolt over hele gjengen, vi bør være stolte av oss selv, sier Sean McDermott om den omgangen han fikk før ble byttet ut mot Serigne Mor Mbaye.