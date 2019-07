At unge fotballspillere A-lagsdebuterer med foreldre på tribunen, er ingen uvanlig hendelse. Men for Noah Solskjær ble det hele litt annerledes, da han tirsdag kveld fikk sine første minutter på banen for Kristiansund.

For debuten skjedde på selveste Ullevaal, mot selveste Manchester United, og med pappa Ole Gunnar Solskjær som hovedperson på motstandernes trenerbenk.

SLIK ENDTE KAMPEN: Manchester United trengte straffespark for å slå Kristiansund

Fredrik Hagen / NTB scanpix

85 minutter ut treningskampen mellom kristiansunderen Solskjærs verdensstjerner og eliteserielaget Kristiansund, stilte 19-åringen seg opp på sidelinjen, klar til å løpe innpå.

Selv om pappa Ole Gunnar nok ikke kunne være fornøyd med resultatet, det sto fremdeles 0–0, kostet han på seg en bredt smil og småløp bort til sønnen for å gi ham noen siste ord før debuten.

Midtbanespilleren Noah kom til Kristiansund i 2017 fra barndomsklubben Clausenengen – samme klubb som pappa Ole Gunnar begynte i. Siden den gang har han gått gradene i ungdomsavdelingen, scoret ett mål på 13 kamper i 3. divisjon, og nå fått sin A-lagsdebut.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

FÅTT MED DEG DENNE? En samtale rundt frokostbordet fikk Manchester United til Oslo

Erik Berglund

19-åringen har trent med seniorene den siste tiden, og ikke gjort seg bort ifølge lagkamerat Torgil Gjertsen.

Daglig leder i KBK, Kjetil Thorsen, syntes mandag det var morsomt at unggutten hadde fått en plass i troppen av trener Christian Michelsen.

– Det er artig, selv om jeg ikke vet hvordan han vil bli prioritert. Det gir jo kampen en ekstra dimensjon, sa han da.

Artikkelen oppdateres.