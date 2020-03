England-sjefen hyller helseheltene - kommer med bønn til fansen

Southgates brev er publisert på Det engelske fotballforbundets nettsider.

«For alle i landet vårt er hovedfokuset nå og i de kommende månedene å ta vare på familien, støtte samfunnet og jobbe sammen for å komme gjennom det som åpenbart er den mest ekstreme prøvelsen vi har stått overfor på flere tiår», skriver landslagssjefen.

Han skulle etter planen ha samlet laget sitt til landskamper denne uken. I stedet er fotballen satt på pause over hele Europa som følge av viruskrisen.

Ber om lojalitet til virustiltak

Southgate mer enn antyder at kampen mot viruset vil pågå i lang tid og ber fansen innstendig om å støtte opp om tiltakene som er iverksatt.

«På samme måte som dere står sammen om å støtte laget vårt, må vi nå jobbe sammen for å bekjempe et virus som skaper fysiske og psykiske utfordringer for så mange», skriver han.

«Så vær så snille å følge retningslinjene som er kommunisert rundt hygiene og også de fornuftige forholdsreglene som er iverksatt for å få kontroll på spredningen av viruset, slik at vi kan beskytte de mest sårbare mot følgene», fortsetter landslagssjefen.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) valgte tidligere denne uken å utsette sommerens planlagte EM-sluttspill som følge av situasjonen rundt koronaviruset. Sluttspillet skal nå i stedet gjennomføres i 2021.

Framhever helsehelter

Southgate er tydelig på at andre ting enn fotballen har hovedfokus og ber befolkningen se til andre helter enn hans egne spillere i tiden som kommer.

«Heltene er alle menn og kvinner som fortsetter å jobbe utrettelig i våre sykehus og medisinske sentre for å ta vare på våre venner og familier. De kommer ikke til å få noen individuell anerkjennelse, men vi vet alle at det de gjør er langt viktigere enn det vi leverer på banen», sier landslagssjefen.

49 år gamle Southgate, som har ledet det engelske landslaget siden 2017, sier samhold er veien å gå mot en normal hverdag.

«Ta vare på hverandre. Ikke ha det vondt i ensomhet, og husk at landet vårt har kommet gjennom slike enorme utfordringer tidligere. Sammen klarer vi det igjen», skriver han.