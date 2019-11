Det var mot slutten av EM-kvalifiseringskampen borte mot Kypros at det gikk galt for U21-landslagsspiller Leo Østigård. Åndalsnesingen gikk opp i en duell etter et innlegg foran hjemmelagets mål, men skallet der sammen med en kypriot.

Begge gikk ned for telling, men verst gikk det nok utover Østigård. 19-åringen fikk seg et solid kutt i panna og måtte forlate banen sju minutter før slutt. Etter hvert gikk turen til sjukehus i Larnaka.