Serieleder Liverpool fikk kjempehjelp av klønete keeper

Sheffield United-Liverpool 0–1

Nyopprykkede Sheffield United holdt unna i 70 minutter på eget gress før nullen sprakk.

Fra 16 meter skjøt Wijnaldum hardt og lavt rett på keeper, men til hjemmefansens fortvilelse snek ballen seg ut av Hendersons grep, mellom keeperens bein og i mål.

Den Manchester United-utlånte keeperen kommer neppe til å sove godt i natt ettersom tabben resulterte i kampens eneste mål.

Liverpool står dermed med full pott på sju kamper. Sheffield Uniteds forrige poeng på hjemmebane kom i 1-0-seieren over Crystal Palace 18. august.

Rui Vieira / AP

Ny VAR-feil

Resultatet kunne likevel fort sett annerledes ut. Ti minutter etter pause ble Liverpool snytt for straffe i en duell mellom Sadio Mané og vertenes John Lundstram.

Reprisene viste at Mané fikk spilt ballen like før Lundstrams knotter traff Manés fot. Liverpool fikk ikke gehør hos dommer Anthony Taylor, og feilen ble heller ikke rettet opp ved hjelp av videodømming (VAR).

Premier League innførte videodømming før sesongen, men bruken har fått store mengder kritikk. Flere feilaktige avgjørelser har ikke blitt rettet opp, og kritikken blir neppe mildere etter Mané-situasjonen.

Store Mané-sjanser

At lagene kunne gå til pause på stillingen 0-0, kunne Sheffield United prise seg lykkelig over. Sadio Mané hadde en eventyrlig mulighet alene mot keeper etter 35 minutter, men ballen skled av senegaleserens fot, og ballen endte over mål.

Like før pause traff samme mann stolpen fra kort hold da han ble servert av Roberto Firmino.

Mohamed Salah hadde en eventyrlig mulighet til å sikre 2-0, men alene mot Henderson trakk keeperen det lengste strået og fikk med det gjort delvis opp for tabben tidligere.

Sheffield United klarte ikke å skape all verdens på eget gress. Nærmest var John Fleck med et skudd fra elleve meter etter halvspilt annen omgang, men avslutningen og Lundstrams retur ble blokkert.