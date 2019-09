RANHEIM: For en gangs skyld var Ranheim favoritter da de gikk utpå banen. Alt lå til rette for en perfekt fotballkveld: Blåhvite flagg langs Ranheimsveien inn til stadion, flott høstsol og t-skjorte-temperatur på hovedtribunen frem til sola ga tapt for kvelden etter 33 spilte minutter.

Bare litt synd at ikke flere enn 1407 tilskuere hadde tatt veien til Ranheim.